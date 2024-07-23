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В «Коламбусе» оценили назначение Дина Эвасона на пост главного тренера клуба

В «Коламбусе» оценили назначение Дина Эвасона на пост главного тренера клуба
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Президент и генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл высказался о назначении Дина Эвасона на пост главного тренера клуба.

«Дин Эвасон привносит в тренерскую работу то, чем отличался как игрок — страсть, трудолюбие и упорство. Он провёл более двух десятилетий в лиге в качестве игрока, помощника тренера и главного тренера, и я верю, что этот опыт в сочетании с его выдающейся личностью позволит Дину добиться наилучшего результата», — приводит слова Уодделла официальный сайт «Коламбус Блю Джекетс».

Напомним, Эвасон был уволен с поста главного тренера «Миннесоты Уайлд» в первой половине минувшего сезона после того, как «дикари» под его руководством проиграли семь матчей подряд и находились на 14-м месте таблицы Западной конференции, набрав 14 очков в 19 матчах.

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