В «Коламбусе» оценили назначение Дина Эвасона на пост главного тренера клуба

Президент и генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл высказался о назначении Дина Эвасона на пост главного тренера клуба.

«Дин Эвасон привносит в тренерскую работу то, чем отличался как игрок — страсть, трудолюбие и упорство. Он провёл более двух десятилетий в лиге в качестве игрока, помощника тренера и главного тренера, и я верю, что этот опыт в сочетании с его выдающейся личностью позволит Дину добиться наилучшего результата», — приводит слова Уодделла официальный сайт «Коламбус Блю Джекетс».

Напомним, Эвасон был уволен с поста главного тренера «Миннесоты Уайлд» в первой половине минувшего сезона после того, как «дикари» под его руководством проиграли семь матчей подряд и находились на 14-м месте таблицы Западной конференции, набрав 14 очков в 19 матчах.