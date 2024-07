Александр Овечкин ответил, сколько денег у него на счету

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, сколько денег имеет на счету.

— В сухом остатке свободных денег и активов у Александра Овечкина на какую сумму? Это больше $ 100 млн?

— Нет, конечно, нет. А как, если всё взять, там же налоги?

— У тебя же есть грамотные финансисты, которые помогают.

— Ну, финансисты, хорошо финансисты, но всё равно там же ты положил, допустим, 100 рублей, у нас $ 100 под, допустим, 10%. Это ещё хорошо, только 10%. Там же сейчас всё up and down идёт, вверх-вниз, поэтому, ну, какие 100 миллионов? Если бы 100 миллионов было, я бы здесь не сидел, я бы сейчас отдыхал, пил бы пиво, а не воду, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.