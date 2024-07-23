В «Калгари» представили макет новой арены и рассказали подробности о стадионе

«Калгари Флэймз» представил макет новой арены, сообщает пресс-служба клуба. Новая арена получила название «Скотиа Плэйс».

Фото: «Калгари Флэймз»

Фото: «Калгари Флэймз»

Руководство клуба называет внешнюю часть крыши «котлом», поскольку она сделана так, чтобы напоминать пламя.

Ожидается, что строительство новой арены в Калгари начнётся в этом году, а стадион будет завершён к сезону-2026/2027. Согласно сообщениям, общая стоимость проекта составит $ 1,22 млрд. «Флэймз» внесут $ 356 млн, правительство провинции Альберта выплатит $ 330 млн, а город Калгари несёт ответственность за выплату $ 537 млн ​​и любых дополнительных расходов, которые могут возникнуть.

«Скотиа Плэйс» будет иметь вместимость от 18 000 до 18 400 болельщиков, что меньше, чем нынешняя арена, рассчитанная на 19 289 мест. Наряду с новым стадионом, проект будет включать улучшения инфраструктуры прилегающей улицы, дополнительные парковки.

В рамках сделки «Флэймз» взяли на себя 35-летнее обязательство остаться в Калгари. Ранее команда намекала на возможный переезд, обсуждая с городом новую арену.