Форвард «Ванкувера» Подколзин рассказал, как шведы относятся к отстранению сборной России

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал, как его одноклубники из Швеции относятся к отстранению сборной России.

— Как ваши иностранные партнёры по «Ванкуверу» относятся к бану российских сборных?

— Конечно, плохо. Шведы мне говорят, что чемпионат мира всё равно не то без России. Упал уровень без нашей сборной. Все хотят, чтобы была ещё одна сильная команда на турнире. Сейчас уже чемпионат мира толком никто не смотрит — падает интерес к турниру. Всё равно все ждут матчей Россия – Канада, Россия – США. Когда этого нет, причём нет даже возможности сыграть такой матч… Вопросы надо задавать в ИИХФ или я не знаю кому, — приводит слова Подколзина «Известия».

Напомним, сборная России по хоккею пропустила три последних взрослых и молодёжных чемпионата мира из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Ранее ИИХФ заявляла, что вопрос допуска команды России будет рассмотрен в начале 2025 года.