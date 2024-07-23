Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил вероятность стать министром спорта России после окончания игровой карьеры.

— Александр Овечкин может стать министром спорта в России?

— На данный момент нет.

— А такая перспектива возможна?

— Ну, надо подучиться, чтобы быть министром спорта.

— А тебе будет интересно? Например, Фёдору Емельяненко захотелось заниматься тем, чем он всю жизнь занимался, а не сидеть в офисе.

— Ну, правильно, надо делиться своим опытом, с детьми, рассказывать, показывать… На данный момент я не могу тебе ответить, готов ли я и хочу ли я быть министром спорта. Тяжело, ты представляешь, ты опять семью не будешь видеть, ты постоянно будешь в разъездах, не знаю. Посмотрим, поживём — увидим, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.