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Александр Овечкин оценил вероятность стать министром спорта России

Александр Овечкин оценил вероятность стать министром спорта России
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил вероятность стать министром спорта России после окончания игровой карьеры.

— Александр Овечкин может стать министром спорта в России?
— На данный момент нет.

— А такая перспектива возможна?
— Ну, надо подучиться, чтобы быть министром спорта.

— А тебе будет интересно? Например, Фёдору Емельяненко захотелось заниматься тем, чем он всю жизнь занимался, а не сидеть в офисе.
— Ну, правильно, надо делиться своим опытом, с детьми, рассказывать, показывать… На данный момент я не могу тебе ответить, готов ли я и хочу ли я быть министром спорта. Тяжело, ты представляешь, ты опять семью не будешь видеть, ты постоянно будешь в разъездах, не знаю. Посмотрим, поживём — увидим, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

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