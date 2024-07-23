«Вашингтон» попал в 10 худших команд НХЛ по версии The Athletic по качеству игры вратарей

Журналисты североамериканского сайта The Athletic представили 10 худших команд НХЛ по игре своей вратарской бригады и качеству перспективных голкиперов клубов.

В список вошла бригада «Вашингтон Кэпиталз» — Чарли Линдгрен, Логан Томпсон. Клуб из столицы США занял 24-е место.

«Если судить только по игре, «Кэпиталз» заслуживают быть выше, но я всё ещё сомневаюсь, стоит ли полностью доверять двум вратарям с ненормальным карьерным путём. Чарли Линдгрен был великолепен в прошлом году, даже получив несколько голосов за «Везину» и «Харт Трофи», но сколько игроков основного состава в НХЛ совершили свой прорывной сезон в возрасте 30 лет? Логан Томпсон перешёл в клуб в результате обмена, и, хотя он играл на высоком уровне в «Вегасе», это всё-таки было за крепкой и уверенной защитой «рыцарей». Этот сезон нам многое расскажет о ближайшем будущем в воротах «Кэпс», — написала журналистка Джесси Грейнджер.

10 худших команд НХЛ по качеству вратарей по версии The Athletic выглядит так:

32. «Коламбус Блю Джекетс».

31. «Сан-Хосе Шаркс».

30. «Питтсбург Пингвинз».

29. «Сиэтл Кракен».

28. «Лос-Анджелес Кингз».

27. «Чикаго Блэкхоукс».

26. «Филадельфия Флайерз».

25. «Торонто Мэйпл Лифс».

24. «Вашингтон Кэпиталз».

23. «Каролина Харрикейнз».