Вратарь «Каролины» Кочетков рассказал, как планирует улучшить свою игру

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков рассказал, как планирует улучшить свою игру в новом сезоне.

«Мне нравится выходить из ворот, когда это к месту. Если это может помочь команде, почему нет. Я не думаю о том, что должен делать меньше или больше. Всё должно быть к месту, должен быть баланс. Просто думаю о том, как помочь команде, как стать лучше, как помочь развиваться. Я знаю, где есть гандикап развития, над чем надо работать.

Стараюсь улучшать свою игру, работаю сейчас над физической подготовкой, над теми вещами, над которыми нет времени поработать в ходе сезона. Это больше детали, связанные с моей игрой. Осталось дело за малым — браться за дело и делать те вещи, которые, может, не хочется делать или делать тяжело. В сезоне нет на это сил, времени, концентрации. Сейчас лучшее время для того, чтобы попробовать что-то новое», — цитирует Кочеткова ТАСС.

В регулярном сезоне Кочетков провёл 41 игру, где одержал 22 победы (из них четыре «сухих») с 91,1% отражённых бросков. В плей-офф на счету голкипера одна игра в серии с «Рейнджерс».