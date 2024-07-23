Подколзин — об НХЛ: мне не надо было раньше времени уезжать, я всё сделал правильно

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин ответил на вопрос, стоит ли молодым хоккеистам уезжать в Северную Америку как можно раньше.

— По своему опыту можете дать совет, стоит ли молодым хоккеистам ехать в Северную Америку при первой же возможности, рискуя застрять в АХЛ?

— Не могу по своему опыту. У каждого свой путь. Мне тяжело судить, поскольку бывают разные истории. Никита Задоров уехал туда давно, играл там всю юношескую стадию развития. И сейчас хорошо играет в НХЛ. В моём случае мне не надо было раньше времени уезжать. Надо было играть в России. Считаю, что я всё сделал правильно. Хотя мог уехать в 16–18 лет в CHL. Я этого не сделал. И правильно, — приводит слова Подколзина «Известия».

Напомним, Подколзин в прошедшем сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа.