Овечкин назвал две команды НХЛ, игра которых ему нравится

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ему нравится игра «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Эдмонтон Ойлерз».

«По игре или по городу? Если по игре, то мне нравится «Тампа». У них хорошие матчи, у них комбинационный хоккей, там все в пас играют, красиво, приятно смотреть. Кто ещё мне нравится? «Эдмонтон», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.