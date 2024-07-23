Юрзинов: многим ветеранам трудно найти работу в КХЛ, виной тому — легионеры в том числе

Двукратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший высказался об ослаблении лимита на легионеров в КХЛ и оценил, как этот факт влияет на ветеранов и молодых хоккеистов в лиге.

«Отечественный хоккей всегда славился тем, что рядом с ветеранами делали свои первые шаги и стремительно росли самые большие таланты. Примеров — огромное количество. Один из самых ярких — молодой Харламов, которого очень вовремя поставили к более опытным Михайлову и Петрову.

Сегодня эта связь поколений нарушается. Многим ветеранам трудно найти работу. Это неизбежно бьёт и по молодёжи, по её росту. Виной тому — легионеры? В том числе. Есть целая группа команд, которая этим летом делает вызывающую вопросы ставку на иностранцев.

Не стал бы поднимать эту тему, если бы к нам ехали новые Ягры или Умарки. Но приезжают хоккеисты второго эшелона — отнюдь не лучшие даже на уровне АХЛ. При этом в Америку мы по-прежнему поставляем элитных хоккеистов. То есть налицо потеря в качестве нашего хоккея», — сказал Юрзинов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, 26 июня 2024 года Министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов и опубликовало соответствующий приказ.

Сезон-2023/2024 КХЛ стал первым, в котором лимит на легионеров был установлен в количестве трёх человек.