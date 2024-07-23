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Нападающий «Ванкувера» Подколзин высказался о «золотой клетке» для молодых игроков в СКА

Нападающий «Ванкувера» Подколзин высказался о «золотой клетке» для молодых игроков в СКА
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал, как развивался во время игры в санкт-петербургском СКА.

— Существует стереотип, что СКА держит молодых игроков в «золотой клетке» и при такой большой обойме хоккеистов ты можешь осесть в фарм-клубе, если сразу не показал себя в КХЛ.
— Мне лично СКА дал дорогу туда, в НХЛ. В моём случае то, как у меня сложилось в Питере — это был лучший вариант. То, как нас развили, — Марченко, Морозова, меня, — помогло. Нам давали играть во всех трёх командах системы СКА — в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. И я доволен тем временем, — сказал Подколзин в интервью «Известиям».

Напомним, Подколзин в прошедшем сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа.

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