Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ

Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ и высказался о трансферной работе клуба.

«Поставили себя в такое положение, что проигрывали 0-3 в серии «Рейнджерс». Почти вернулись, но не зря говорят, что «почти — не считается». Сейчас нужно проанализировать, что было сделано не так. Думаю, тренерский штаб уже провёл анализ и сделает это ещё раз, чтобы мы вернулись сильнее и смогли претендовать на Кубок Стэнли в следующем сезоне.

Понятно, что у нас команда чуть-чуть поменялась, но мы смогли сохранить костяк, осталось подписать только Нечаса и Джарвиса. Надеюсь, что они останутся, всё-таки это лидеры «Каролины», на них все надеются. Если всё пойдёт хорошо, то в следующем сезоне мы сможем выступить ещё лучше, чем в прошлом», — цитирует Орлова «ВсеПроСпорт».

Орлов за 82 игры регулярного чемпионата НХЛ набрал 26 (6+20) очков. В плей-офф на счету россиянина 6 (2+4) очков в 11 матчах.