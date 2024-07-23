Панарин: буду следить за Олимпиадой, к сожалению, там будет мало российских спортсменов

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что будет смотреть Олимпийские игры в Париже и болеть за немногих российских спортсменов.

«Конечно, я буду следить за Олимпиадой, буду смотреть. К сожалению, там будет мало российских спортсменов, так что болеть особо не за кого. Обязательно поболею за наших теннисистов, да и за других ребят тоже», — приводит слова Панарина ТАСС.

Всего в завершившемся плей-офф россиянин сыграл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.

Напомним, 20 июля Панарин стал участником благотворительного матча в Москве, в котором российские звёзды НХЛ сыграли с российскими звёздами КХЛ. Артемий являлся одним из организаторов мероприятия совместно с Александром Овечкиным и Михаилом Сергачёвым.