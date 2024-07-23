Овечкин рассказал, может ли влиять на трансферную политику «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, может ли влиять на трансферную политику столичного клуба.

— Я слышал слух, что так как русских больше в «Вашингтоне», то вы вообще и решаете в основном, кто там может остаться, кто уйти.

— Нет, такого нет.

— Ты не можешь на это влиять?

— Нет, конечно. Понятное дело, что мы большую часть времени общаемся все вместе на русском языке, но, если мы едем в какую-то поездку, мы всегда ходим вместе в ресторан, куда-то ещё ходим. Мы можем пойти спокойно с другими ребятами из других стран, спокойно покушать, посмеяться, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.