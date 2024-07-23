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Голкипер Илья Набоков: «Металлург» может стать командой-династией

Голкипер Илья Набоков: «Металлург» может стать командой-династией
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Вратарь «Металлурга» Илья Набоков высказался о возможности клуба выиграть второй Кубок Гагарина подряд.

«Сейчас начал готовиться к сезону. Самое главное, подойти к сезону в такой форме, чтобы помогать команде выигрывать. Мне кажется, «Металлург» вполне может стать династией. Почему бы и нет? Всё возможно, всё реально. Поэтому будем идти за вторым кубком», — приводит слова Набокова «ВсеПроСпорт».

Напомним, 21-летний Илья Набоков стал одним из самых молодых хоккеистов-обладателей Кубка Гагарина. Для голкипера плей-офф минувшего сезона был первым в карьере, по итогу он стал MVP турнира. За сезон-2023/2024 он отразил 93% бросков по воротам. На драфте НХЛ Набоков был выбран «Колорадо Эвеланш» во втором раунде под общим 38-м номером.

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