Роман Ротенберг ответил, хотел бы он, чтобы Овечкин вернулся в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о желании увидеть российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в клубе КХЛ.

«Хотел бы, чтобы Овечкин вернулся в КХЛ? Всех ребят, которые на данный момент играют в Национальной хоккейной лиге, мы бы хотели видеть у нас в России. Всех», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

Ранее Александр Овечкин рассказал, может ли влиять на трансферную политику столичного клуба.