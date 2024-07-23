Плющев: в России Мичкову надоело метаться между СКА и «Сочи»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход Матвея Мичкова из СКА в «Филадельфию Флайерз».

«Конечно, его сначала попробуют вписать в основной состав и посмотреть, что он из себя представляет. НХЛ — серьёзная лига. С технической точки зрения он к ней готов, а вот с психологической — не факт. Конечно, шанс ему дадут, но сейчас он однозначно не будет игроком первых двух звеньев.

Думаю, он немножко поторопился с этим переходом, но у него было очень большое желание перейти в НХЛ. Он постоянно говорил, что хочет оказаться именно там. Возможно, в России ему надоело метаться между СКА и «Сочи». Думаю, это повлияло на его решение», — сказал Плющев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией». Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.