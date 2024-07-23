Овечкин: люблю пиво и не представляю себя непьющим человеком

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей любви к пиву.

– Выпить пива?

– Спокойно, и не одну бутылку. Здесь нет ничего такого.

– Почему хоккеисты так много бухают? Какая дыра там закрывается?

– Что значит бухают? Мы просто любим отдыхать. После хоккея ты уставший, выпить пару бокалов вина или пива – нормальное явление. Мне, допустим, нравится пиво, я люблю пиво пить. Оно придаёт тебе расслабленность, снимает напряжение. Вкус пива мне нравится, в основном светлое. Но когда начинается предсезонка, от пива надо отказываться.

– Есть ли хоккеисты, которые вообще не пьют?

– Есть, но я себя не представляю человеком, который говорит, что я непьющий. На определённое количество времени можно сделать паузу, но после игры две-три баночки пива – это, наоборот, полезно, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.