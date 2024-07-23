БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василий Подколзин рассказал о работе Сергея Гончара в тренерском штабе «Ванкувера»

Василий Подколзин рассказал о работе Сергея Гончара в тренерском штабе «Ванкувера»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин высказался о работе российского специалиста Сергея Гончара в тренерском штабе клуба.

— Как Сергей Гончар вписался в тренерский штаб «Ванкувера»?
— Отлично вписался. Конечно, с русскими ребятами он поплотнее общается, но и все остальные в восторге от работы с ним. Все видят, что это специалист высокого уровня. Он, конечно, больше работает с защитниками, но и мне немало хороших советов даёт по оборонительным действиям, разным техническим действиям. Это мне очень помогает. Хорошо, когда есть рядом русский тренер, — сказал Подколзин в интервью «Известиям».

Напомним, Подколзин в прошедшем сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа.

Материалы по теме
Нападающий «Ванкувера» Подколзин высказался о «золотой клетке» для молодых игроков в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android