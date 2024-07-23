Василий Подколзин рассказал о работе Сергея Гончара в тренерском штабе «Ванкувера»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин высказался о работе российского специалиста Сергея Гончара в тренерском штабе клуба.

— Как Сергей Гончар вписался в тренерский штаб «Ванкувера»?

— Отлично вписался. Конечно, с русскими ребятами он поплотнее общается, но и все остальные в восторге от работы с ним. Все видят, что это специалист высокого уровня. Он, конечно, больше работает с защитниками, но и мне немало хороших советов даёт по оборонительным действиям, разным техническим действиям. Это мне очень помогает. Хорошо, когда есть рядом русский тренер, — сказал Подколзин в интервью «Известиям».

Напомним, Подколзин в прошедшем сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа.