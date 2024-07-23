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The Athletic назвал пять россиян, которые могут быть включены в Зал славы НХЛ прямо сейчас

The Athletic назвал пять россиян, которые могут быть включены в Зал славы НХЛ прямо сейчас
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Журналисты североамериканского издания The Athletic составили список хоккеистов, которые могут быть включены в Зал славы НХЛ прямо сейчас.

В этот список попали пять российских хоккеистов: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

Кроме вышеназванных игроков, в список вошли Сидни Кросби, Эрик Карлссон (оба — «Питтсбург Пингвинз»), Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз»), Анже Копитар, Дрю Даути (оба — «Лос-Анджелес Кингз»), Стивен Стэмкос («Нэшвилл Предаторз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»), Джонатан Куик («Нью-Йорк Рейнджерс»).

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