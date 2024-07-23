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Агент Заседы: мы подали заявление в арбитраж КХЛ и выставили свою цифру компенсации

Агент Заседы: мы подали заявление в арбитраж КХЛ и выставили свою цифру компенсации
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Матвея Заседы, рассказал, что подал заявление в арбитраж КХЛ. 30 апреля у хоккеиста закончился контракт со «Спартаком», и ему было сделано квалификационное предложение, которое не устроило сторону хоккеиста.

«Мы подали официальное заявление в арбитраж КХЛ. Сделали исследование рынка и выставили свою цифру, которую мы видим реальной для компенсации. Лига должна отреагировать – согласиться или нет. Может, у неё своё видение ситуации. У меня уже были прецеденты таких разбирательств с лигой. Когда я в прошлый раз подавал в арбитраж по такому запросу, КХЛ адекватно реагировала на это и было честное разбирательство. Жду в этот раз того же. Надеюсь, всё будет правильно», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 24-летний Матвей Заседа провёл в КХЛ 13 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. За «Химик» в КХЛ форвард сыграл 36 матчей, где набрал 30 (15+15) очков.

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