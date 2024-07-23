Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с голкипером Хантером Миской

Голкипер Хантер Миска стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Последние два сезона 29-летний Миска провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». За это время вратарь сыграл 60 игр, в которых отразил 90,1% бросков, в среднем пропуская 2,69 шайбы за игру.

Голкипер имеет опыт выступлений в НХЛ за «Аризону Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Помимо этого, на счету уроженца Миннесоты 113 матчей в АХЛ.

На международном уровне Миска становился серебряным призёром юниорского чемпионата мира в составе национальной команды США.

В прошлом сезоне КХЛ московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли минское «Динамо» в шести матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Динамо» всухую уступило «Трактору».