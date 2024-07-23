В московском «Динамо» прокомментировали подписание контракта с голкипером Миской

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о подписании контракта с голкипером Хантером Миской.

«Хантер Миска — новый голкипер московского «Динамо». Длительная работа по поиску кандидата на пост первого номера команды завершена. Это новое имя для нашей лиги, поэтому вопрос адаптации вратаря в КХЛ один из самых важных. Главный тренер, тренер вратарей тщательно изучили все нюансы игры голкипера, после чего было принято решение о подписании контракта с ним. Это серьёзный вызов для Хантера. Он едет в Россию сверхмотивированным. Желаем ему удачи!» — цитирует Сопина пресс-служба «Динамо».

Последние два сезона 29-летний Миска провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». За это время вратарь сыграл 60 игр, в которых отразил 90,1% бросков, в среднем пропуская 2,69 шайб за игру.

Голкипер имеет опыт выступлений в НХЛ за «Аризону Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Помимо этого, на счету уроженца Миннесоты 113 матчей в АХЛ.