Владислав Гавриков: если «Лос-Анджелес» не выиграл кубок, значит, сезон не самый удачный

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков высказался об итогах сезона для «королей».

«Если не выиграли кубок, значит, не самый удачный. Поэтому всегда есть к чему стремиться. Новый сезон, новые задачи. Кто был лучшей командой и лучшим игроком прошлого сезона? Я думаю, та команда, которая выиграла кубок, та и сильнее. А что касается игроков, сложно выделить одного», — приводит слова Гаврикова «Советский спорт».

Всего в составе «Лос-Анджелеса» 28-летний российский защитник провёл 97 матчей, в которых набрал 32 (9+23) очка. Напомним, «Лос-Анджелес Кингз» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 уступил в первом раунде «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2-4.

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