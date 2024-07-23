А. Коваленко: если бы у Макдэвида был такой же Бобровский, 100% у команд не было бы шансов

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о победе форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в номинации «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

– Самым ценным игроком плей-офф НХЛ признали Макдэвида, а не Бобровского. На ваш взгляд, заслуженно ли это?

– Макдэвид – очень хороший игрок, лучший на сегодняшний день как хоккеист. Он многое сделал для «Эдмонтона», но победу одержала «Флорида». Бобровский в этой «Флориде» – это не 50%, а все 70-80%. Если бы у Макдэвида был такой же Бобровский сзади, то на 100% у других команд не было бы шансов. На сегодняшний день Серёга – лучший вратарь в мире, и он это доказал, своей игрой притащил кубок в раздевалку. Его большая заслуга в том, что «Флорида» выиграла Кубок Стэнли. Я считаю, что по праву приз лучшему игроку должны были отдать Бобровскому, а не Макдэвиду, — приводит слова Коваленко «Советский спорт».

Напомним, в этом году Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем первого в своей карьере Кубка Стэнли. В финальном седьмом матче с «Эдмонтоном» он пропустил всего одну шайбу и отразил 23 броска соперника по воротам. На чемпионском параде по случаю победы он нёс на плечах российский флаг.