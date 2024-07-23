Марченко рассказал о появлении матрёшек с изображениями россиян в «Коламбусе»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал о появлении матрёшек с изображениями российских хоккеистов клуба — Егора Чинахова, Ивана Проворова, Дмитрия Воронкова. Напомним, коллекция матрёшек вышла в начале апреля 2024 года. Российские хоккеисты расписались на подарочных коробках.

«В ноябре, когда мы вчетвером забили в одном матче, в клубе нам сказали, что хотят провести такую акцию. Спросили, что можно сделать такого прикольного, и они думали о русских народных игрушках. Это сделали под конец сезона, реально было прикольно, всем было приятно. Приятное отношение с точки зрения организации и к болельщикам, и к нам», — цитирует Марченко ТАСС.

23-летний Марченко в прошедшей регулярке НХЛ записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. Россиянин установил новый личный рекорд по голам в прошедшем сезоне.