Новый главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон прокомментировал своё назначение

Новый главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Дин Эвасон поделился эмоциями от своего назначения в клуб из Огайо.

«Это невероятная гордость и честь для меня быть назначенным главным тренером «Коламбус Блю Джекетс», и я очень ценю эту возможность, которой Дон (Уодделл, генеральный менеджер), семья Макконнелл (владельцы клуба) и Майк Прист (президент клуба) наделили меня. В этой команде отличный костяк и множество молодых талантов. Я жду с нетерпением, когда начну работать с этими ребятами и помогать нам стать командой, которая играет по-настоящему жёстко и борется на самом высоком уровне», — приводит слова Эвасона пресс-служба «жакетов».

Напомним, Эвасон был уволен с поста главного тренера «Миннесоты Уайлд» в первой половине минувшего сезона после того, как «дикари» под его руководством проиграли семь матчей подряд.

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