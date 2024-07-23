«Это свободная лига». Овечкин — о том, почему НХЛ не запрещает алкоголь

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему НХЛ не запрещает игрокам пить алкоголь.

«НХЛ — свободная лига. Кроме наркотиков и допинга, там запретить тебе ничего не могут. Пришёл на тренировку, отпахал, а потом без разницы, что будешь делать — будешь бухать, пойдёшь в казино проигрывать все свои деньги или будешь покупать дорогие машины — это никого не колышит. Конечно, у нас есть собрания перед сезоном. Показывают видео, что будет, если пьяным сесть за руль. Для меня нормально. Вроде пока не попадал в передряги.

Если ты один, то можешь алкоголь или какие другие препараты принимать. У меня семья. Я приезжаю домой, там жена, двое детей. Там не до алкоголя, нужно поиграть, пойти погулять, ещё собака. Веселья хватает», — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.