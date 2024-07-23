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«Большой день для маленькой». Ничушкин покрестил 8-месячную дочь в Троице-Сергиевой лавре

«Большой день для маленькой». Ничушкин покрестил 8-месячную дочь в Троице-Сергиевой лавре
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился со своими подписчиками фотографией с дня крещения своей восьмимесячной дочери в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде.

Хоккеист выложил фото с ребёнком на руках на фоне красивого собора.

«Очень большой день для маленькой», — написал Ничушкин.

Фото: Соцсети Валерия Ничушкина

Напомним, по ходу завершившегося плей-офф НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Этот плей-офф стал уже вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам. Многие как российские, так и зарубежные эксперты считают, что нападающий больше не сыграет за «Колорадо».

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