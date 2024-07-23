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«Пранк вышел из под контроля». Мальцев — об очередном экс-представителе «Иглз» в КХЛ

«Пранк вышел из под контроля». Мальцев — об очередном экс-представителе «Иглз» в КХЛ
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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором высказался о переходе в московское «Динамо» голкипера Хантера Миски, с которым ранее вместе выступал за «Колорадо Иглз» в АХЛ.

«Пранк вышел из-под контроля. Так Кронину (Грег, главный тренер «Иглз» с 2018 по 2023 год. — Прим. «Чемпионата») скоро заслуженного дадут за подготовку резерва.

Когда Миска в «Иглз» был, целый сезон на выезде в одном номере жили. Так что дерби станет для меня ещё интереснее», — написал Мальцев, снабдив пост смеющимся эмодзи.

Напомним, ранее Мальцев уже высказывался на тему того, что в КХЛ появляется всё больше его бывших одноклубников по фарм-клубу «Эвеланш». В частности, в конце июня в минское «Динамо» перешёл американский защитник Джордан Гросс.

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