«Просто великий человек». Джо Торнтон — о завершившем карьеру Павелски

Первый номер драфта НХЛ 1997 года, бывший нападающий ряда клубов НХЛ Джо Торнтон поделился мнением о своём многолетнем одноклубнике по «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски, который объявил о завершении карьеры.

«Он, чёрт возьми, лучший! Каждый божий день я обожал быть его партнёром по команде, он ежедневно работал, им восхищаются все, кто его встречает, просто великий человек», — приводит слова 45-летнего Торнтона журналист The Athletic Кевин Курц в социальных сетях.

Напомним, вся карьера 40-летнего Павелски была посвящена «Даллас Старз» и «Сан-Хосе». В составе обеих команд он доходил до финала Кубка Стэнли, но завоевать его ему не удалось. За все 18 сезонов в НХЛ он набрал 1068 очков.

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