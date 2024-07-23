Бек Маленстин согласовал двухлетний контракт с «Баффало». Ранее игрок обратился в арбитраж

Нападающий Бек Маленстин согласовал двухлетнее соглашение с «Баффало Сэйбрз» с кэпхитом $ 1,35 млн, сообщает авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман в социальных сетях.

Напомним, Маленстин был одним из хоккеистов, которые обратились этим летом в арбитраж из-за отсутствия компромисса с клубом по финансовым условиям нового контракта. Теперь стороны избегут данной процедуры.

26-летний Маленстин был обменян в «Сэйбрз» в конце июня из «Вашингтон Кэпиталз». В минувшем сезоне канадский форвард провёл в общей сложности 85 матчей за «столичных», в которых набрал 21 (6+15) очко. Это был его первый в карьере полноценный сезон в НХЛ.

Отметим, что «Баффало» не может выйти в плей-офф уже 13 сезонов подряд.

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