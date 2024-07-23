«Дамы и господа, он у нас». Матвей Мичков прилетел в Филадельфию

Пресс-служба «Филадельфии Флайерз» в официальных соцсетях клуба опубликовала пост, в котором сообщила о долгожданном прибытии в город российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова.

Клуб выложил несколько фотографий россиянина в аэропорту Филадельфии, где он идёт в сопровождении генерального менеджера «Флайерз» Даниэля Бриера и президента по хоккейным операциям Кита Джонса. Примечательно, что первый помогал нести Матвею упакованный набор клюшек.

«Дамы и господа, он у нас», — сказано в сообщении.

Фото: Соцсети «Филадельфии Флайерз»

Фото: Соцсети «Филадельфии Флайерз»

Фото: Соцсети «Филадельфии Флайерз»

Напомним, 19-летний Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.

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