О'Райлли объяснил, почему просил Барри Тротца выменять из «Торонто» Марнера

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан О'Райлли раскрыл, почему склонял генерального менеджера «хищников» Барри Тротца выменять нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелла Марнера, с которым ранее вместе выступал за канадский клуб.

«Он привносит так много вещей. Он очень боевитый, но я думаю о том, насколько он неудержим. С его способностью создавать, даже когда он теряет равновесие, он может направлять шайбу в нужные зоны. Просто боец», — приводит слова О'Райлли The Hockey News.

В завершившемся сезоне 27-летний Марнер сыграл в общей сложности 76 матчей за «Торонто», в которых набрал 88 (27+61) очков.

Отметим, что сам О'Райлли защищал цвета «Мэйпл Лифс» во второй половине сезона-2022/2023.

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