Денис Гурьянов — автор самого быстрого скоростного рывка в НХЛ за последние три сезона

Пресс-служба НХЛ в официальных соцсетях лиги назвала имена трёх хоккеистов, развивших самую быструю скорость в матче с сезона-2021/2022.

Автором самого быстрого скоростного рывка стал российский нападающий Денис Гурьянов, показавший скорость в 24,60 мили в час (39,58 км/ч). При этом конкретный матч, в котором был зафиксирован данный рекорд, не уточняется, однако сказано, что это произошло в сезоне-2021/2022, когда Гурьянов выступал за «Даллас Старз».

Второе место занял форвард Райан Полинг из «Филадельфии Флайерз» — 24,32 мили в час (39,13 км/ч) в сезоне-2022/2023.

Тройку самых быстрых замкнул нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт — 24,20 мили в час (38,94 км/ч) в сезоне-2022/2023.

Напомним, в завершившемся сезоне 27-летний Гурьянов был обменян в «Филадельфию» из «Нэшвилл Предаторз». В регулярном чемпионате НХЛ форвард провёл 18 встреч, в которых набрал 2 (1+1) очка. Результативными действиями после перехода в новую команду не отметился.

В АХЛ за клуб «Милуоки Адмиралс» форвард провёл 30 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 30 очков.

Ранее сообщалось, что Гурьянов может продолжить карьеру в ЦСКА.

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