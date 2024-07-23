«У меня всё в порядке с русскими». Эвасон — о предстоящей работе с молодёжью «Коламбуса»

Новый главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Дин Эвасон отвечая на вопрос, как он видит свою работу с молодыми российскими талантами «жакетов», сослался на периоды своей карьеры, когда тренировал Кирилла Капризова в «Миннесоте Уайлд» и Александра Овечкина — в «Вашингтон Кэпиталз».

«Я научил их всему, что они умеют. У меня всё в порядке с русскими», — приводит слова Эвасона журналист Джефф Свобода в социальных сетях.

Отметим, что на данный момент в «Коламбусе» выступают пять россиян: нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов, защитник Иван Проворов и голкипер Даниил Тарасов.

Напомним, Эвасон работал в качестве ассистента главного тренера «Вашингтона» с 2005 по 2012 год. «Миннесоту» канадец возглавил в 2020 году и был уволен в первой половине минувшего сезона после того, как «дикари» под его руководством проиграли семь матчей подряд.

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