«О Москве и организации слышал только хорошее». Миска обратился к болельщикам «Динамо»

Новичок московского «Динамо», американский голкипер Хантер Миска записал видеообращение к фанатам бело-голубых.

«Привет всем болельщикам «Динамо»! С вами голкипер Хантер Миска. Я очень рад присоединиться к своей новой команде. Слышал о городе и всей динамовской организации только хорошие слова. И с нетерпением жду начала сезона!» — сказал американец в ролике в официальном телеграм-канале московского клуба.

Напомним, последние два сезона 29-летний Миска провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». За это время вратарь сыграл 60 матчей, в которых отразил 90,1% бросков, в среднем пропуская 2,69 шайбы за игру.

Голкипер имеет опыт выступлений в НХЛ за «Аризону Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Помимо этого, на счету уроженца Миннесоты 113 матчей в АХЛ.

Материалы по теме В московском «Динамо» прокомментировали подписание контракта с голкипером Миской

Самый быстрый гол в истории КХЛ: