Агент Кузнецова сообщил об интересе к нападающему со стороны 15 клубов НХЛ

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего Евгения Кузнецова, заявил, что хоккеист пока не принял окончательного решения о возвращении в Россию.

«Интерес к Евгению Кузнецову есть от 15 клубов НХЛ до сих пор. Сам ли он не захотел остаться в Северной Америке? Он ещё не принял окончательное решение. С большей вероятностью он двигается к тому, что будет играть в КХЛ. Человек хочет играть в хоккей и получать удовольствие, приносить пользу и выигрывать. Тут много факторов», — сказал Бабаев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной Харрикейнз».

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