Генменеджеры «Питтсбурга» и «Тампы» назначены в сборную Канады на Турнир четырёх наций

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа и его коллега из «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас получили должности в сборной Канады на Турнире четырёх наций, который пройдёт в феврале 2025 года в Бостоне и Монреале, а также на Олимпийских играх-2026.

Как сообщает пресс-служба «кленовых листьев», БрисБуа займёт пост ассистента генерального менеджера, коим ранее был назначен Дон Суини. Дубас станет директором по персоналу игроков.

Отметим, что главным тренером канадской команды на предстоящем турнире был назначен Джон Купер, возглавляющий всё ту же «Тампу».

Напомним, Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года. Команды соберутся за два дня до старта – 10 и 11 февраля отведены на тренировки. На нём сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

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