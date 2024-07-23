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Назаров: Овечкин в отличной форме и доказал, что готов побить рекорд Гретцки

Назаров: Овечкин в отличной форме и доказал, что готов побить рекорд Гретцки
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Известный тренер Андрей Назаров высказался о текущей форме российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после выступления последнего в «Матч года», который прошёл 20 июля в Москве.

«Александр Овечкин даже на благотворительном «Матче года» в Москве показал, что находится в отличной форме, а мастерство и сила броска как были, так никуда и не делись. Овечкин доказал, что готов врываться в новый сезон НХЛ и побить рекорд Гретцки, хотя до старта регулярного чемпионата ещё достаточно времени. Будем с интересом наблюдать за игрой нашего великого соотечественника и болеть за него.

Тем временем в Америке одна комедия за другой, периодически переходящие в трагикомедии. Политологи действующего президента США доказали, что работают лучше и качественнее секретной службы. Спрятали главу государства на несколько дней, приспустили флаги, тем самым резко сменив информационный фон и затмив недавнее покушение на кандидата в президенты. Но победа в любом случае будет за нами», — сказал Назаров в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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