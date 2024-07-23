Стало известно, когда «Филадельфия» официально презентует Матвея Мичкова

Журналист The Athletic Кевин Курц сообщил дату и время официальной презентации российского нападающего Матвея Мичкова в качестве игрока «Филадельфии Флайерз».

По информации Курца, размещённой в социальных сетях, «лётчики» представят 19-летнего россиянина завтра, 24 июля, в 11:00 по Филадельфии (18:00 по московскому времени).

Напомним, хоккеист прилетел в Филадельфию сегодня, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.

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