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Журналист The Athletic: приезд Мичкова ознаменовывает начало «Новой оранжевой эпохи»

Журналист The Athletic: приезд Мичкова ознаменовывает начало «Новой оранжевой эпохи»
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Штатный журналист The Athletic Чарли О'Коннор, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии Флайерз», высказался о долгожданном прибытии в клуб 19-летнего российского таланта Матвея Мичкова.

«Весь прошлый сезон мантрой «Флайерз» было то, что они вступают в «Новую оранжевую эпоху». Однако это был всего лишь пролог. По-настоящему всё начинается с сегодняшнего приезда Матвея Мичкова в Северную Америку», — написал О'Коннор в социальных сетях.

Напомним, россиянин прилетел в Филадельфию сегодня, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.

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