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«Я не оценил эту шутку». Кочетков — о подаренном Кузнецову вантузе

«Я не оценил эту шутку». Кочетков — о подаренном Кузнецову вантузе
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Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков поделился мнением о странном подарке главного тренера «ураганов» Рода Бриндамора нападающему Евгению Кузнецову в раздевалке минувшей весной.

«Если честно, я по‑английски не понимаю половину слов. Поэтому сам не понял этот прикол до конца. Кто‑то что‑то сказал, и главный тренер «Каролины» Род Бриндамор вручил вантуз Кузнецову. Но я эту шутку не оценил. У нас даже на майках в плей‑офф, в которых мы разминались, тоже было написано что‑то про вантуз. Это чисто американский прикол, но я просто не всё понимаю», — сказал Кочетков в интервью «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной Харрикейнз». Сегодня, 23 июля, агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что его подопечным интересуются 15 клубов НХЛ.

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