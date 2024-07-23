Бахмутов назвал нападающего КХЛ, который может заменить Гусева в московском «Динамо»

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов уверен, что нападающий «Трактора» Антон Бурдасов способен заменить лидера московского «Динамо» Никиту Гусева в случае перехода в стан бело-голубых.

«Бурдасов в заряженности, мобильности и мощи превосходит форварда Никиту Гусева. Я бы взял его в «Динамо». По очкам не превосходит? Возможно, это связано с тем, что нет поставщиков шайб.

В «Динамо» он может спокойно набирать больше 50 очков за регулярку. Для этого достаточно поставить его с О’Деллом и Уилом в одно звено. Вот вам и огневая мощь, вот вам и первое звено. Наверное, в «Тракторе» у него завышенные требования. Может, это отпугивает руководство. Игрок он хороший, пользу ещё принесёт», — сказал Бахмутов в интервью Legalbet.

В прошедшем сезоне Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) очков.

Ранее руководство уральцев заявило, что ищет варианты обмена форварда.