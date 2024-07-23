О'Коннор: конкурентоспособность Мичкова раздражала его будущих партнёров по «Флайерз»

Штатный журналист The Athletic Чарли О'Коннор, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии Флайерз», описал положительные стороны раннего прибытия 19-летнего российского таланта Матвея Мичкова в стан «лётчиков».

«Мичков мог бы приехать в конце августа, проведя как можно больше времени дома перед столь серьёзными переменами в жизни, и никто бы не стал его за это винить. Легко забыть, что, каким бы талантливым хоккеистом ни был Мичков, он всё ещё 19-летний тинейджер, который меняет свою жизнь, чтобы заниматься выбранным ремеслом на чужбине.

Но Мичков вместо этого решил приехать пораньше, продемонстрировав свою приверженность выполнению этой работы — как перед фанатами «Флайерз», так и перед «Филадельфией». Его спортивная кепка «Филлис» (клуб МЛБ из Филадельфии. — Прим. «Чемпионата») на сегодняшних фотографиях, безусловно, говорит о конечной цели, независимо от того, была ли это его идея или нет. А что касается первой задачи, не секрет, что в прошлом Мичков раздражал некоторых товарищей по команде своей конкурентоспособностью — прибытие сюда пораньше даст ему возможность познакомиться со своими новыми товарищами в непринуждённой обстановке, прежде чем всё станет напряжённым.

Если Мичков в конечном итоге не покажет себя как хоккеист и его стиль не будет в полной мере соответствовать уровню НХЛ, это одно. Другое дело, если он будет играть как звезда на льду, но не сможет заставить это работать вне льда из-за столкновений с товарищами по команде и персоналом «Флайерз». Раннее прибытие намекает на то, что он намерен избежать этой ловушки, если это вообще возможно», — написал О'Коннор в своей статье на PHLY Sports.

Напомним, россиянин прилетел в Филадельфию сегодня, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.

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