The Hockey News — о «Матче года»: то, чего нам будет не хватать на Турнире четырёх наций

Обозреватель The Hockey News Майкл Трайкос задался вопросом, какое место смогла бы занять сборная России на предстоящем в феврале 2025 года Турнире четырёх наций.

«Благотворительный матч звезд КХЛ и НХЛ, который состоялся в Москве на прошлых выходных, стал ещё одним напоминанием о том, что некоторые из самых талантливых игроков планеты родились в одной из самых непопулярных на данный момент стран мира.

Это также стало напоминанием о том, чего нам будет не хватать, когда в феврале Канада, Соединённые Штаты Америки, Швеция и Финляндия сыграют друг с другом на Турнире четырёх наций.

Это, возможно, лучшая коллекция россиян, которую мы когда-либо видели в НХЛ за один раз. И мы не увидим ее на мировой арене.

Это поднимает вопрос: если бы России разрешили участвовать в предстоящем Турнире четырёх наций, какое бы она заняла место? Лучше ли они Финляндии и Швеции? Так же хороши ли они, как США? Смогли бы они конкурировать с Канадой?» — написал Трайкос в своей статье.

Напомним, Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года. Команды соберутся за два дня до старта – 10 и 11 февраля отведены на тренировки.

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