Кожевников — об Овечкине: он патриот, у него душа лежит к России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который ранее заявил, что жизнь в России для него намного комфортнее, чем в США.

«Он патриот, это просто факт. Душа у него лежит к России, в этом нет ничего удивительного», — сказал Кожевников в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, 20 июля Овечкин стал участником благотворительного матча между российскими звёздами НХЛ и российскими звёздами КХЛ, который прошёл в Москве. Александр являлся организатором данного мероприятия совместно с Артемием Панариным и Михаилом Сергачёвым.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

Главные рекорды Александра Овечкина: