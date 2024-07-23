Новичок «Питтсбурга» Кевин Хейз: рад, что буду каждый день видеть игру Кросби

Новичок «Питтсбург Пингвинз», нападающий Кевин Хейз рассказал историю взаимоотношений с лидером команды Сидни Кросби, а также поделился ожиданиями от своей игры в новой команде.

«Я несколько раз встречался с Сидом, ходил с ним на свадьбу, сидел рядом с ним на Матче всех звёзд… За эти годы я познакомился с ним, играя против него и имея общих друзей. Очень рад, что буду ежедневно видеть его игру.

Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы моя игра приносила пользу в этой лиге. Думаю, в «Питтсбурге» у меня будет хорошая возможность для этого… В этом составе есть несколько отличных игроков, так что неважно, с кем я буду играть, это будет интересно», — приводит слова Хейза журналистка Мишель Кречиоло в социальных сетях.

Напомним, Хейз перешёл в «Питтсбург» в конце июня в результате обмена из «Сент-Луис Блюз». В прошедшем сезоне принял участие в 79 играх регулярного чемпионата, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных баллов, набрав 29 очков в общей сложности.

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