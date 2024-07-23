«Торонто» продлил контракт на один год с нападающим Дьюаром, ранее обратившимся в арбитраж

«Торонто Мэйпл Лифс» заключил новый однолетний контракт с нападающим Коннором Дьюаром, сообщает пресс-служба «кленовых листьев».

Зарплата 25-летнего форварда по новому соглашению составит $ 1,18 млн.

Отметим, что в начале июля хоккеист обратился в арбитраж из-за отсутствия компромисса с клубом по финансовой составляющей нового контракта. В итоге стороны избежали слушаний.

Напомним, Дьюар перешёл в «Торонто» по ходу прошлого сезона в результате обмена из «Миннесоты Уайлд». В общей сложности канадец набрал 19 (11+8) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В завершившемся сезоне «Мэйпл Лифс» не смогли преодолеть первый раунд Кубка Стэнли, уступив в серии «Бостон Брюинз» (3-4).

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