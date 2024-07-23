PHLY Sports: «Флайерз» уже используют Мичкова в качестве главного поставщика абонементов

Североамериканский журналист Чарли О'Коннор предрёк Филадельфии хоккейный бум после приезда в город 19-летнего российского таланта Матвея Мичкова, ранее подписавшего контракт с «Филадельфией Флайерз».

«Интерес болельщиков растёт. Ожидается, что лагерь новичков и тренировочный лагерь в Вурхизе будут забиты до отказа, заполнены преданными «Флайерз» старом и младом, пытающимися взглянуть на Великую Русскую Надежду. Представители билетных касс «лётчиков» уже больше месяца используют Матвея Мичкова в качестве главного поставщика абонементов на сезон, и на то есть веские причины.

Случайные местные фанаты хоккея, по крайней мере, в начале сезона, также придадут «Флайерз» новый облик. Конечно, команда была лучше в прошлом году, и это во многом помогло вернуть многих разочарованных ярых фанатов. Но «Уэллс Фарго-центр» не начнёт по-настоящему качаться снова, пока люди, которые оценивают хоккей в целом и «Флайерз» в частности как своего третьего или четвёртого фаворита в списке из четырёх мужских профессиональных видов спорта, снова не заинтересуются.

Их не воодушевляет разношёрстный преуспевающий клуб с потолком вылета в первом раунде. А вот молодая, перспективная команда с 19-летней потенциальной суперзвездой — да», — написал О'Коннор в своей статье на PHLY Sports.

Напомним, россиянин прилетел в Филадельфию сегодня, 23 июля.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за СКА.

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